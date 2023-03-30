الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولى يطلق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

البنك الدولي
البنك الدولي

يعقد البنك الدولي حدثًا يوم 6 أبريل 2023 لإطلاق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم وفي أسعار المواد الغذائية يشكل تحديًا أمام اقتصادات جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ظل التوقعات بتباطؤ النمو في العام المقبل.

 

ويشارك في هذا الحدث رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، عن الآفاق الاقتصادية للمنطقة وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويبحث آخر تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعمق كيف يمكن حتى للزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية أن تحدث آثاراً دائمة عبر الأجيال من حيث التعليم والصحة وآفاق الدخل في المستقبل.

 

وبعد العرض الإيضاحي، ستناقش نخبة رفيعة المستوى من المتحدثين نوعَ السياسات والإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن تساعد في منطقة لم تكن فيها حالة تغذية وصحة الأطفال كافية حتى قبل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

 

جدير بالذكر أن اجتماعات الربيع 2023 سيتم عقدها من 10- 16 ابريل 2023، وتعقد اجتماعات الربيع تعقد كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.

 

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدثًا يوم 11 ابريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.

 

كما سيناقش البنك الدولي يوم 13 ابريل المقبل كيفية تمكين النساء ورائدات أعمال في البلدان، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2023 المقرر عقدها من 10- 16 ابريل 2023.

 

وأكد البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أن المرأة تعد عاملاً قوياً للابتكار ومحركاً للنمو وخلق فرص العمل في الأسواق الناشئة. 

وتظهر البحوث وجود ارتباط بين وجود المرأة في الأدوار القيادية وتحسن النواتج المالية، والسياسات الأكثر مراعاة للأسر، والإفصاحات القوية حول القضايا البيئية والاجتماعية وأنظمة الحوكمة، وممارسات التوظيف والترقية التي تراعي المساواة بين الجنسين.

البنك الدولي المستجدات الاقتصادية الشرق الأوسط التضخم منطقة الشرق الأوسط رئيس الخبراء الاقتصاديين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البنك الدولى يطلق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

زيلينسكى يدعو الرئيس الصينى لزيارة أوكرانيا

ارتفاع جديد لأسعار الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023

العراق يكشف تفاصيل الاتفاق مع الدول المتقدمة على تأسيس صندوق المناخ الأخضر

واشنطن بوست: بوتين ليس لديه النية لأى تسوية سلمية لحرب أوكرانيا

إقبال كبير على شراء السلع الغذائية من معارض أهلا رمضان بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار