البنك الدولى يطلق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

يعقد البنك الدولي حدثًا يوم 6 أبريل 2023 لإطلاق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم وفي أسعار المواد الغذائية يشكل تحديًا أمام اقتصادات جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ظل التوقعات بتباطؤ النمو في العام المقبل.

ويشارك في هذا الحدث رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، عن الآفاق الاقتصادية للمنطقة وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويبحث آخر تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعمق كيف يمكن حتى للزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية أن تحدث آثاراً دائمة عبر الأجيال من حيث التعليم والصحة وآفاق الدخل في المستقبل.

وبعد العرض الإيضاحي، ستناقش نخبة رفيعة المستوى من المتحدثين نوعَ السياسات والإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن تساعد في منطقة لم تكن فيها حالة تغذية وصحة الأطفال كافية حتى قبل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن اجتماعات الربيع 2023 سيتم عقدها من 10- 16 ابريل 2023، وتعقد اجتماعات الربيع تعقد كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدثًا يوم 11 ابريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.

كما سيناقش البنك الدولي يوم 13 ابريل المقبل كيفية تمكين النساء ورائدات أعمال في البلدان، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2023 المقرر عقدها من 10- 16 ابريل 2023.

وأكد البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أن المرأة تعد عاملاً قوياً للابتكار ومحركاً للنمو وخلق فرص العمل في الأسواق الناشئة.

وتظهر البحوث وجود ارتباط بين وجود المرأة في الأدوار القيادية وتحسن النواتج المالية، والسياسات الأكثر مراعاة للأسر، والإفصاحات القوية حول القضايا البيئية والاجتماعية وأنظمة الحوكمة، وممارسات التوظيف والترقية التي تراعي المساواة بين الجنسين.