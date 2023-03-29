الحلقة 7 من «رسالة الإمام».. هل يتحقق السلام بين ابن الوالي والأحواف؟

تعود كاميرا المخرج الليث حجو، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى اللقاء المجمع بين قائد الشرطة وشكلب، داخل الخيمة ليدور بينهما اتفاق حول تحقيق الصلح والسلام بينهما.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة

داخل الخيمة التي يتواجد فيها قائد الشرطة الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان نضال الشافعي، مع شكلب –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان أحمد عبدالله محمود-، بطلب قائد الشرطة من شكلب أن يشرب، لكن شكلب في نظرة دهشة يرفض ويقول له أشرب لو أعجبني الكلام.

متعجبًا من رد شكلب عليه، يقول له قائد الشرطة مجيبًا "نفتح صفحة جديدة بين ابن الوالي والأحواف وكفى الله المؤمنين القتال"، ليجيبه شكلب "لكن هذه الأمور يفصل فيها الكبار".

وخلال الحديث الدائر بين الإثنين، يقول قائد الشرطة لشكلب "أنت كبير وقام ولك غلبة وعزة بين أهلك من الأحواف وأنا رئيس الشرطة وأقوم مقام ابن الوالي في العديد من الأمور"، ليرد عليه شكلب قائلًا: "كبيري صهيب وكبيرك ابن الوالي".

وفي حدة من قائد الشرطة تظهر عليه أثناء الحديث، يقول لشكلب: "كبيري وكبير ابن الوالي هو الخليفة المأمون وأنا مفوض لأعرض عليكم السلام وأن تذهب العداوة بلا رجعة"، ليرد عليه شكلب قائلًا: "لكن صهيب لم يفوضني بشيء لا سلام ولا غيره".

وفي نبرة هادئة تعود لقائد الشرطة لإثناء شكلب على التوافق فيما بينهما يقول له "كفانا تناحرًا وفرقة لا مفر من العيش بلا خصومة ولا بد لكل منا أن ينحاز لمصالحه، هناك شخص واحد من الذين يتشبثون بالعداوة العمياء لا بد أن يختفي أو أن يذهب غير مأسوف عليه، ومن المحال أن يكون هذا الشخص هو الأمير ابن الوالي".

وفي دهشة وسؤال حائر بداخل شكلب حول ما يقوله قائد الشرطة ليعرف ما يجول بخاطره، يقول له شكلب "هات ما عندك.. أتوقع بيني وبين صهيب"، ليرد عليه قائد الشرطة بعد احتسائه آخر شرفة من الكأس ويقول له "حاش لله أن أكون كذلك".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch ITوعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".