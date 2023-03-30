رئيس 6 أكتوبر: رصد جميع مخالفات البناء والتعامل بمنتهى الشدة والحزم

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الإدارات المختصة بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير بشن حملة مكبرة والعمل على تنفيذ إزالة فورية لمخالفات البناء ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الشدة والحزم وعلى الفور.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة التي تمت اليوم أسفرت على تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لزيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعه رقم 1291 بالحى الثانى مج 6.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بأن الحملة نفذت إزالة الإعلانات المخالفة بالمحور المركزى ومنطقة الحصرى وطريق جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى ذلك تم رفع المخالفات منطقة الفاصل السكني الصناعي أمام المنطقة الصناعية الأولى.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه تم تنفيذ إزالة الغرفة المقامة فى الحديقه بكمبوند هاي لاند بمنطقة جنوب الأحياء، كما تم تنفيذ أعمال إزالة زيادة فى البكونات الخلفيه للقطعة رقم ١٥٦٥ ح٢ مج ٦، مضيفا أنه تم فرز قمامة وبطاطس وعيش تحت الضغط العالي أمام أبو الوفا الشماليات.

ووجه رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.

وشدد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، على إزالة المخالفات بل ضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ولن يسمح بأى مخالفة بناء جديدة.

وأهاب رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر بالمواطنين بأنه وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم ( ١٥١٠٠ ) على مدار ٢٤ ساعة.