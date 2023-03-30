مكتشف بطل «سره الباتع».. هل عاد عالم الآثار روجيه كليمان الى فرنسا مع حملة نوبارت؟

مجموعة من الخطابات من روجيه كليمان إحدى علماء الآثار، الذين رافقوا حملة نابليون على مصر إلى صديقه المسيو جي دي روان، حكي كليمان فيها عن السلطان حامد، وكيف تحول إلى أسطورة شعبية بسبب مقاومته للفرنسين عند دخولهم المنوفية وتحديداً قرية شطانوف.. بهذه الكلمات افتتح مسلسل "سره الباتع" حلقاته التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك.

الناقد فاروق عبد القادر يجيب فى كتابه "البحث عن اليقين المراوغ فى قصص يوسف ادريس" الصادر عام 2006 عن دار الهلال للطباعة كان له رأى آخر، حيث قال: “روجيه كليمان لم يعد مع الحملة الفرنسية، وأنه ”استمصر"، وارتدى الملابس الوطنية ، وهو يتحدث إلى صاحبه عن شعب مصر".

مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، ومنه فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وعلاء حسني، وناهد رشدي، وأيمن عزب، وأيمن الشيوي، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وميسرة، وصبري عبد المنعم، وعمر زهران، وخالد طلعت، وشريف حلمي، ومحمود عزت، وعفاف مصطفى، وهايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك في المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصري، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومي فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.