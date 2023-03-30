الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتشف بطل «سره الباتع».. هل عاد عالم الآثار روجيه كليمان الى فرنسا مع حملة نوبارت؟

سره الباتع
سره الباتع

مجموعة من الخطابات من روجيه كليمان إحدى علماء الآثار، الذين رافقوا حملة نابليون على مصر إلى صديقه المسيو جي دي روان، حكي كليمان فيها عن السلطان حامد، وكيف تحول إلى أسطورة شعبية بسبب مقاومته للفرنسين عند دخولهم المنوفية وتحديداً قرية شطانوف.. بهذه الكلمات افتتح مسلسل "سره الباتع" حلقاته التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك.

 

الناقد فاروق عبد القادر يجيب فى كتابه "البحث عن اليقين المراوغ فى قصص يوسف ادريس" الصادر عام 2006 عن دار الهلال للطباعة كان له رأى آخر، حيث قال: “روجيه كليمان لم يعد مع الحملة الفرنسية، وأنه ”استمصر"، وارتدى الملابس الوطنية ، وهو يتحدث إلى صاحبه عن شعب مصر".

مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو  بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، ومنه فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وعلاء حسني، وناهد رشدي، وأيمن عزب، وأيمن الشيوي، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وميسرة، وصبري عبد المنعم، وعمر زهران، وخالد طلعت، وشريف حلمي، ومحمود عزت، وعفاف مصطفى، وهايدي سليم.

 

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

 

ويشارك في المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصري، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومي فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

 

 وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

 

والمسلسل يعرض على قناة الحياة  في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on  في الحادية عشر ونصف.

روجيه كليمان حملة نابليون المسيو جي دي روان الناقد فاروق عبد القادر قصص يوسف إدريس مسلسل سره الباتع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

وزير الداخلية الفرنسى: لا يوجد عنف من جانب الشرطة خلال المظاهرات

كولر يجهز كريستو للمشاركة مع الأهلى عقب مواجهة الهلال

كيف تؤثر السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية؟.. خبير يجيب

مصرع سائق وإصابة تباع فى انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

مدير ناسا: وكالة الفضاء الصينية غير متعاونة وتعرض دولا أخرى للخطر

انتشال جثة سيدة غرقت بالبحر اليوسفى فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار