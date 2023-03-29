الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. إيمان العاصي تراقب زينة ما السبب؟

أعطت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثالثة في مسلسل جعفر العمدة أموال لـ"مصطفى" لمراقبة عايدة الزوجة الرابعة للفنان محمد رمضان وتجسدها الفنانة زينة.

وبدأت إيمان العاصي "دلال" الشك في زينة "عايدة" بعدما قامت الأخيرة بالاستفسار منها عن جعفر العمدة وهل أنه يرجع في كلمته أم لا خوفًا من ألا يعطيها ٤٠ مليون جنيه والتي اتفق معها عليه من أجل إخراج والدها من السجن.

جعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي درامي إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ويكون متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

جعفر العمدة يتم عرضه حصريا على قناة دي ام سي وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.