الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكبير أوي7».. الأسطى محمود و الكبير يصلان لدليل جديد على مختطف «مربوحة»

صورة
صورة

ساعد الفنان أوتاكا “الأسطي محمود”، “الكبير” في الوصول لخيط جديد يفيده في كشف غموض اختطاف زوجته “مربوحة”، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “الكبير أوي 7”.

ويذهب الأسطي محمود، إلى المرور بحكم عمله كسائق تاكسي، ولديه الكثير من المعارف، ويحاول البحث عن رقم السيارة التي اختطف قائدها “مربوحة”.

مربوحة بملابس أطفال في الحلقة السابعة من الكبير أوي 7

ووجد أوتاكا الذي يجسد شخصية سائق التاكسي الأسطي محمود، أن هناك ثلاث سيارات فقط في مصر من هذا النوع، وبدأوا بالفعل رحلة البحث عن صاحب السيارة.

وضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 7، تبدأ مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد في التأقلم مع خاطفها الفنان علاء مرسي، الذي يجسد شخصية "عم فخري"، مريض نفسي، وارتدت ملابس ابنته رباب، وبدأت في الغناء معه، والجلوس رفقة زوجته "الهيكل العظمي"، لمشاهدة التلفاز، والتعرف على العائلة جيدًا، ومعرفة خطيبها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهما الحلقتان الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023، كما ظهر الفنان علاء مرسي، والفنان أوتاكا ضمن ضيوف الشرف الخاصين بالجزء الجديد، وضيف الحلقة الجديد اليوم هو الفنان أحمد السقا.

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