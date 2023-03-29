الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

بابا فاسيليوس
بابا فاسيليوس

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد بتروسبورت في التاسعة والربع مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 
حراسة المرمي: محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ أحمد سعيد _   إسلام  جابر _موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه _ فراس عايفية 

خط الهجوم: كريم بامبو _ محمود  قاعود _ باسم مرسي.
وتشهد القائمة غياب كلا من محمد هلال وحمدي علاء وأسامة إبراهيم للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات ومحمود الزنفلي للإصابة.

وأقصى فريق البنك الأهلي، نظيره الزمالك من كأس الرابطة عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي.

سجل ثلاثية البنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 84 ومحمد هلال في الدقيقة 88 وعبد الله جمعة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 91.

محمد فتحي محمد ابو جبل بابا فاسيليو محمود الزنفلي انبى

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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