لوسي تكشف تفاصيل مرعبة بسبب شخصيتها في «المداح»

كشفت الفنانة لوسي، تفاصيل مرعبة لها تعرضت لها بسبب شخصية الجنية "هند بنت الأحمر"، والتي تؤديها في مسلسل “المداح 3”، والذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي.

مكالمة تمنعها من القدوم لموقع التصوير

وقالت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنها خلال تصوير المسلسل في "الفيوم"، كان التصوير يتم داخل فيلا بالفيوم، وقبل وصولها للتصوير بدقائق، المخرج التنفيذي للمسلسل اتصل عليها وطلب منها عدم القدوم لموقع التصوير.

وأضافت أنها وقتها سألته عن السبب في ذلك فقال لها إنه يوجد عاصفة ورياح شديدة وصعب معها التصوير، فأخبرته أنها قريبة من موقع التصوير ولاتوجد أي عواصف، مشيرة إلى أنها بالفعل ذهبت لموقع التصوير ولم يكن هناك عواصف وعند دخولها للفيلا من الداخل وجدت رياح شديدة تسببت في تحرك رموشها التي قامت بتركيبها.

وكادت الإعلامية بسمة وهبة أن تبكي خلال الحلقة وطلبت عدم إكمال الحلقة بسبب خوفها الشديد.