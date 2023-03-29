مفتي الجمهورية: المتدين المغشوش يتحدث كأنه يملك مفاتيح الجنة والنار

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن التدين مصطلح مشتق من الدين، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له، لافتا إلى أن العبادة هى الغاية التى خلق الله من أجلها الخلق وسخر لهم ما فى الأرض، فقد قال سبحانه وتعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".

وأضاف خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية “الناس”: "الحقيقة أن مظهر التدين، وأن كانت تربطه بعض الأحكام الشرعية، الإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساكم ولكن إلى قلوبكم، فالقلب محل الإيمان والعبادة، فساد القلب فساد لكل شئ كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والتدين الحقيقى هو عمران القلب بالإيمان الحقيقي، والعبادة الخالصة لله لله".

معنى التدين المغشوش

واستكمل: "التدين المغشوش، اهتمام بالمظهر، معين، دون أيمان وتعبد وقيم الإسلام واخلاقه، جماعات التدين المغشوش، تجدهم عندهم كبر وكأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار، فالمتدين الحقيقى شكله وقلبه واحد ملئ بالإيمان وكل أعماله يراد بها الله فقط".