الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفتي الجمهورية: المتدين المغشوش يتحدث كأنه يملك مفاتيح الجنة والنار

شوقي علام
شوقي علام

 قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن التدين مصطلح مشتق من الدين، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له، لافتا إلى أن العبادة هى الغاية التى خلق الله من أجلها الخلق وسخر لهم ما فى الأرض، فقد قال سبحانه وتعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". 

وأضاف خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية “الناس”: "الحقيقة أن مظهر التدين، وأن كانت تربطه بعض الأحكام الشرعية، الإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساكم ولكن إلى قلوبكم، فالقلب محل الإيمان والعبادة، فساد القلب فساد لكل شئ كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والتدين الحقيقى هو عمران القلب بالإيمان الحقيقي، والعبادة الخالصة لله لله". 

معنى التدين المغشوش

واستكمل: "التدين المغشوش، اهتمام بالمظهر، معين، دون أيمان وتعبد وقيم الإسلام واخلاقه، جماعات التدين المغشوش، تجدهم عندهم كبر وكأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار، فالمتدين الحقيقى شكله وقلبه واحد ملئ بالإيمان وكل أعماله يراد بها الله فقط".

مفتى الجمهورية التدين المغشوش العبادة الأحكام الشرعية الإيمان والعبادة الجنة والنار

مواد متعلقة

هل أجر الاستماع للقرآن الكريم مثل من يقرأ؟.. مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.. مفتى الجمهورية يجيب

هل ختم القرآن الكريم واجب فى شهر رمضان؟.. مفتى الجمهورية يوضح

مفتي الجمهورية يكشف قيمة زكاة الفطر هذا العام وكيف تحسب؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

محافظ أسوان: تنفيذ 95.6 % من مشروع كوبرى السيل العلوى

فيتوريا: لا شىء أفضل من تناول وجبة فى وسط القاهرة

فريق طبي بمستشفي سرس الليان يجري عملية دقيقة لطفل حديث الولادة

وكيل «تعليم الإسكندرية» يجتمع بمسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين

أردوغان: بوتين غير راضٍ عن وصول الحبوب إلى أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادا لدوري المبتورين والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار