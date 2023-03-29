أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان في كل المحافظات

يتساءل الصائمون عن موعد أذان المغرب يوميًا في شهر رمضان المبارك؛ لذا تصدر في الساعات الأخيرة البحث عن موعد أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان الموافق 29 مارس 2023 في محافظات مصر.

أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان

ويهتم المسلمون بـ موعد أذان المغرب أن كل شخص يسعى للانتهاء من عدة أشياء قبل الإفطار، مثل تجهيز الطعام وقراءة جزء معين في القرآن الكريم أو قراءة الأذكار والأدعية، كما أن موعد الأذان هام للغاية عند وجود عزومات أو الاتفاق على تناول الإفطار خارج المنزل مع الأصدقاء، ومع قدوم يوم جديد، يجب معرفة موعد أذان المغرب 7 رمضان في القاهرة والمحافظات الأخرى.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في محافظة القاهرة

أذان المغرب: 6.12 مساءً.

أذان العشاء: 7.29 مساءً.

موعد المغرب 7 رمضان في الإسكندرية

أذان المغرب: 6.17 مساءً.

أذان العشاء: 7.36 مساءً.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في الجيزة

أذان المغرب: 6.12 مساءً.

أذان العشاء: 7.29 مساءً.

موعد مغرب 7 رمضان في العريش

أذان المغرب: 6.02 مساءً.

أذان العشاء: 7.20 مساءً.

توقيت المغرب 7 رمضان في مرسى مطروح

أذان المغرب: 6.34 مساءً.

أذان العشاء: 7.51 مساءً.

موعد المغرب اليوم 7 رمضان في المنيا

أذان المغرب: 6.13 مساءً.

أذان العشاء: 7.29 مساءً.

توقيت أذان المغرب 7 رمضان في الوادي الجديد

أذان المغرب: 6.14 مساءً.

أذان العشاء: 7.27 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط

أذان المغرب: 6.12 مساء.

أذان العشاء: 7.27 مساءً.

موعد أذان مغرب 7 رمضان في سوهاج

أذان المغرب: 6.09 مساءً.

أذان العشاء: 7.23 مساءً.

موعد الإفطار 7 رمضان في الأقصر

أذان المغرب: 6.11 مساءً.

أذان العشاء: 7.26 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

أذان المغرب: 6.05 مساءً.

أذان العشاء: 7.18 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في البحر الأحمر

أذان المغرب: 6.13 مساءً.

أذان العشاء: 7.29 مساءً.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في القيوبية

أذان المغرب: 6.13 مساء.

أذان العشاء: 7.30 مساءً.

موعد المغرب اليوم في بني سويف

أذان المغرب: 6.12 مساءًا.

أذان العشاء: 7.29 مساءًا.

توقيت المغرب 7 رمضان في دمنهور

أذان العصر: 3.34 مساءًا.

أذان المغرب: 6.15 مساءًا.

أذان العشاء: 7.34 مساءًا.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في دمياط

أذان المغرب: 6.10 مساءًا.

أذان العشاء: 7.29 مساءًا.

توقيت أذان مغرب السابع من رمضان في الفيوم

أذان المغرب: 6.14 مساءًا.

أذان العشاء: 7.30 مساءًا.

موعد أذان المغرب اليوم في الغردقة

أذان المغرب: 6.01 مساءًا.

أذان العشاء: 7.16 مساءًا.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في كفر الشيخ

أذان المغرب: 6.11 مساءًا.

أذان العشاء: 7.29 مساءًا.

موعد المغرب 7 رمضان في الإسماعيلية

أذان المغرب: 6.08 مساءًا.

أذان العشاء: 7.26 مساءًا.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في المنصورة

أذان المغرب: 6.12 مساءًا.

أذان العشاء: 7.30 مساءًا.

موعد المغرب اليوم الأربعاء في قنا

أذان المغرب: 6.05 مساءًا.

أذان العشاء: 7.19 مساءًا.

توقيت أذان المغرب اليوم الأربعاء في المنوفية

أذان المغرب: 6.13 مساءًا.

أذان العشاء: 7.31 مساءًا.