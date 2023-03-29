حيثيات حبس 10 متهمين في قضية رشوة آثار إمبابة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة برشوة آثار إمبابة، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار.

وجاء في حيثيات الحكم، أن جهات التحقيقات أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، إلى محكمة الجنايات، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.

وأضافت حيثيات الحكم، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أنه وردت معلومات أكدتها تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية العامة مفادها طلب، وأخذ المتهمين الأول رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالجيزة، ومدير منطقة آثار إمبابة، و كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار، ومهندس بالمساحة بمنطقة آثار امبابه، ومفتشة آثار منطقة آثار إمبابه، ومدير الشئون الإدارية بمنطقة آثار إمبابه، ومسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابه، مبالغ مالية وعطايا علي سبيل الرشوة من المتهمة" أحلام علي " بواسطة المتهمين التاسع "ميخائيل أديب " والعاشر" شادي حسني " لقاء اتخاذهم الإجراءات اللازمة لاستبعاد قطعة أرض بمساحة واحد وستين فدان كائنة بمنطقة أبو الأرض من ولاية وزارة الآثار.

وأضافت الحيثيات: جاء إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وقد أسفر تنفيذ تلك الأذون عن رصد حصول المتهم الأول من المتهمة الثامنة علي مبلغ مائتي ألف جنيه مقابل صدارة مخاطبات لوزارة الآثار للاستعلام عن مدي وجود شواهد أثرية بالأرض تمهيدًا لتنفيذ وضع يد المتهمة الثامنة عليها والثاني أخذ أثني عشر ألف جنيه والثالث أخذ خمسة وعشرين ألف جنيه والرابع ) ألاف جنيه، والخامسة أخذت عطايا عينية من ملابس حريمي ومبلغ مالي إجمالي قيمتهم ثمانون ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع مقابل إجرائهم معاينة لتلك الأرض، وإثباتهم علي خلاف الحقيقة خلوها من الشواهد الأثرية تمهيدًا لتنفيذ وضع يد المتهمة الثامنة عليها.

كما حصل المتهم السادس خمسمائة وخمسين ألف جنيه والسابع مائة ألف جنيه بوساطة المتهم مبلغ خمسة التاسع مقابل استكمال إجراءات استبعاد قطعة الأرض من ولاية وزارة الآثار تمهيدًا لتنفيذ وضع يد المتهمة الثامنة عليها وكذا توسط المتهم العاشر في أخذ المتهم الأول وحدة سكنية بقيمة ستمائة ألف جنيه وتوسط المتهمة الخامسة في أخذ المتهم الثالث هاتف محمول علي سبيل الرشوة من المتهمة الثامنة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة الأرض من نطاق ولاية وزارة الآثار تمهيدًا لتنفيذ وضع اليد وكذا اتفاق المتهمة الثامنة مع المتهمة الخامسة علي اختلاس الأخيرة لأصول الطلبات المقدمة لمنطقة آثار امبابه محل عملها من عدد من المواطنين بشأن ذات قطعة الأرض ونفاذًا لذلك اختلستها وأخفتها لتمكين المتهمة الثامنة من تقنين وضع يدها علي قطعة الأرض ونفاذًا لإذن النيابة العامة تم ضبط الثالث والسابع، وكان بحوزة المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول من الرشوة.

وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت وصورة المتهمين الأول والثالث والخامسة والسابع والثامنة والتاسع لصورتهم وصوتهم المنسوب إليهم بالتسجيلات ومطابقة صوت المتهمين الثاني والرابع والسادس لصوتهم المنسوب إليهم بالتسجيلات ومطابقة صورة المتهم العاشر لصورته بالتسجيلات.