الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مشهد الكفن.. مسلسل ضرب نار الحلقة 6 يضرب مثالًا للتسامح ونبذ العنف

العوضي ضمن أحداث
العوضي ضمن أحداث ضرب نار

انتظر العديد من متابعي مسلسل ضرب نار ما سيحدث لبطل العمل الدرامي جابر الكوماندا، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، خاصة بعد تورطه في أزمة الثأر مع عائلة أخرى في صعيد مصر، ولكن الحلقة السادسة من المسلسل كانت مفاجئة للجميع، حيث شهدت تقديم الكفن بدلًا من المطاردات والقتل، كما كان يتوقع الجمهور.
 

مسلسل ضرب نار الحلقة 6 


وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "مشهد تقديم الكفن في الحلقة السادسة.. رسالة من صُناع العمل على إن العنف مش حل.. وإن التسامح في أحيان كتير بيكون لصالح إننا نوقف بحر دم".
 

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار.. والإعادة والقنوات الناقلة

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 للعوضي وياسمين عبدالعزيز


مواعيد عرض مسلسل  ضرب نار رمضان 2023

 

يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on في العاشرة مساء على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

 

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل ضرب نار رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

 

أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

 

ويجسد مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لمدينة سوهاج والمجئ للقاهرة، هربًا من الثأر.

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رئيس التحرير

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