مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| سامح وشباب الكرة يجدون سميحة

عرض حاليا مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم على شاشة قناة سي بي سي وفي تمام الساعة السادسة والربع من مساء اليوم تعرض الحلقة نفسها على قناة CBC DRAMA بالإضافة إلى العرض المتزامن على منصة WATCH IT.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

وخلال الدقائق الماضية وفي مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7، وبعد أن تجد سميحة “يسرا” ابنتها سماح “مايان السيد” يصل أخيرا ابنها الآخر “سامح” الذي يقدم دوره آدم الشرقاوي إلى قسم الشرطة الذي تتواجد فيه.

وضمن احداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 نجح سامح رفقة الشباب المتواجدين في الشارع ولعب معهم كرة القدم في الوصول إلى القسم في محاولة من سامح للبحث عن والدته وشقيقته وبالفعل يصل إليهما وسط فرحة كبيرة ليحكي أن كان يلعب كرة القدم في الشارع وأن الشباب هم من ساعدوه لتنفجر فوقية “شيماء سيف” بصياحها المعروف بأنها قالت أنه كان يلعب كرة القدم حافيا في الشارع ولم يصدقها أحد.

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تدور الأحداث بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويشارك في البطولة بجوار يسرا كلا من شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وعنبة وآدم الشرقاوي ومحمد محمود وعدد كبير من النجوم والمسلسل من إخراج عمرو صلاح.