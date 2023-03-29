الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| سماح تجد والدتها أخيرا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرض قبل قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 على شبكة قنوات سي بي سي من بطولة النجمة الكبيرة يسرا للتواصل الأحداث بعد اشتعالها خلال الحلقة السادسة من العمل.

 

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة وصول “سماح” التي تقدمها الفنانة الشابة مايان السيد إلى قسم الشرطة رفقة علي “عنبة” ويتركها تصعد بمفردها وينتظرها أسفل القسم وتدخل على والدتها وسط استقبال دافئ بينهما وتقول لها والدتها الدكتورة سميحة “يسرا” إنها بحثت عنها كثيرا ولم تجدها

وكان مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7، بدأت بإغماء سميحة في قسم الشرطة بعد ضرب فوقية لها وبعد انتهاء مشاجرة أكرم وفوقية مع بعضهما يقرران الهروب وتركها لكن فوقية تقرر إفاقتها بقبلة الحياة من خلال النفخ في فمها باعتبارها كانت عضو في فريق الكشافة وكانت تقوم بذلك لإفاقة الزملاء (بطريقة كوميدية).

تفوق سميحة من الإغماء لكنها لا تتذكر ما حدث لها قبل قليل وما هو سبب الإغماء الذي تعرضت له فيحاول أكرم وفوقية التشويش علهيا حتى لا تتذكر أن ما حدث بسبب ضرب فوقية لها.

 

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| مشاجرة بين سميحة وفوقية

الحلقة 6 من «1000 حمد الله ع السلامة».. يسرا تواصل رحلة البحث عن أبنائها

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مع النجمة يسرا عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب حرصت على تواجدهم معها في المسلسل الجديد ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

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