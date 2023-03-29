الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوفد»: اهتمام السيسي باقتراح الإشراف القضائي الكامل يؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، دعم الحزب لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة، مثمنًا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الاقتراح.

 وقال رئيس الوفد، إن الرئيس تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني وثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وأكد عبد السند يمامة، أن توجيه الرئيس بالأخذ في الاعتبار ما تم مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية كل ذلك يؤكد حرص رئيس الدولة على نزاهة العملية الانتخابية ويؤكد بشكل قاطع أهمية مخرجات الحوار الوطني الذي تفاعل معه الوفد منذ البداية وشارك فيه بورقة عمل ومن بين قيادات الوفد أعضاء في مجلس الأمناء ورؤساء لجان.

وأضاف في بيانه اليوم: “أن الوفد دائما وأبدا يرى في الإشراف القضائي الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات ومن هذا المنطلق فإنننا نتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الأخذ بهذا الاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني وجاء بعد مناقشات مخلصة من مجلس أمناء الحوار ويؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التأسيس لجمهورية جديدة تتحول فيها مصر إلي دولة ديمقراطية حديثة تحقق آمال وطموحات شعب مصر".

عبدالسند يمامة الوفد الإشراف القضائي الحوار الوطنى السيسي العمل المستمر

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بعد الفاصل

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