الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 55 جهاز ريسيفر محملين ببرامج لفك شفرة القنوات الفضائية

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المحل المشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك المحل) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 55 جهاز "ريسيفر" ماركات مختلفة محملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص –جهاز "وحدة معالجة مركزية" محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - عدد 3 جهاز أنتنا هوائى استقبال لاسلكى بعيد المدى) وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالف الذكر بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بيع أجهزة الريسيفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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ضبط 55 جهاز ريسيفر محملين ببرامج لفك شفرة القنوات الفضائية

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