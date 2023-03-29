الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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داعية إسلامي: افعل حسنة مكان فعل السيئة لهذا السبب

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الإنسان في هذه الدنيا لا يحيا وحده فقط، بل يحيا مع عوالم الله تعالى، مشيرًا إلى أن هذه العوالم تتأثر به، بل وبعضها يشهد له وعليه.

وأضاف الطلحي خلال تقديم برنامج «يومك في رمضان» المُذاع على قناة «الناس» الأربعاء، أن الأرض تشهد بكل عمل الإنسان عليها من خير أو شر، كما قال الله: «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا*بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَها».

وتابع: «لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد قال لهم النبي ﷺ: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. أي: ألزموا دياركم الحالية، فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم».

الطلحي: العلماء استحبوا للمسلم تنويع أماكن عبادته لتشهد له عند الله تعالى

وأشار إلى أن العلماء استحبوا للمسلم أن ينوع أماكن عبادته لتشهد له عند الله تعالى، مضيفًا: «وعلى هذه الأرض أشجار وأحجار تشهد كذلك كما روى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد، قال لعبد الرحمن بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت في الصلاة فارفع بالنداء، أي بصوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة».

واستكمل: «من عصى الله تعالى في موضع من الأرض فليطعه في نفس الموضع حتى يشهد له بالحسنات، كما سيشهد له بالسيئات، وقد قال الله: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ».

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