«خضر»: الأزهر سيظل منارة العلم التي حافظت على الشخصية المصرية وصانت هويتها

أكد الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية علوم القرآن، إلى أن الأزهر هو كعبة العلم لضبط إيقاع الوسطية والفهم الصحيح لدين الله دون غلو أو تجاوز، فهو طاقة العلم التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو حاسد، ويكفينا أن منابر مصر كلها يعتليها أكثر من ١٠٠,٠٠٠ عالم يقولون للناس جميعاً في لحظة واحدة اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فالأزهر هو أكبر مؤسسة علمية، دينية، إسلامية عالمية تضم طلاب من أكثر من ١٠٧ دولة حول العالم ينهلون من معارفه ويتجرعون من علومه الوسطية.

وتابع خضر كلمته بالإشارة للدور الكبير للأزهر في الإصلاح وتحقيق السلام المجتمعي وكذلك اقتصاديا من خلال بيت الزكاة والصدقات والذي يعمل على رفع مستوى الكثير من الأسر الأكثر احتياجا، مضيفاً أن الأزهر أتاح كذلك الفتوى الإلكترونية المعتمدة على شبكة معلومات دولية ، إلى جانب تنفيذه لمبادرة إصلاح ذات البين وبيت العائلة ومقره مشيخة الأزهر.

واختتم كلمته بأن الأزهر سيظل منارة العلم التي حافظت على الشخصية المصرية وصانت هويتها وأن لمحافظة الغربية نصيب كبير في تخريج أعلام في الدين من كلياتها وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي والشيخ جاد الحق وأسد القرآن الكريم وأول من جمع القرآن صوتيا الشيخ محمود خليل الحصري ابن قرية شبرا النملة مركز طنطا.

جاء ذلك خلال احتفال المنطقة الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، من داخل كلية علوم القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا، في الذكرى الـ 1083 لتأسيس الجامع الأزهر الموافق (السابع من رمضان) من كل عام، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم.