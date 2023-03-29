الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«خضر»: الأزهر سيظل منارة العلم التي حافظت على الشخصية المصرية وصانت هويتها

الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية علوم القرآن

أكد الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية علوم القرآن، إلى أن الأزهر هو كعبة العلم لضبط إيقاع الوسطية والفهم الصحيح لدين الله دون غلو أو تجاوز، فهو طاقة العلم التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو حاسد، ويكفينا أن منابر مصر كلها يعتليها أكثر من ١٠٠,٠٠٠ عالم يقولون للناس جميعاً في لحظة واحدة اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فالأزهر هو أكبر مؤسسة علمية، دينية، إسلامية عالمية تضم طلاب من أكثر من ١٠٧ دولة حول العالم ينهلون من معارفه ويتجرعون من علومه الوسطية.

وتابع خضر كلمته بالإشارة للدور الكبير للأزهر في الإصلاح وتحقيق السلام المجتمعي وكذلك اقتصاديا من خلال بيت الزكاة والصدقات والذي يعمل على رفع مستوى الكثير من الأسر الأكثر احتياجا، مضيفاً أن الأزهر أتاح كذلك الفتوى الإلكترونية المعتمدة على شبكة معلومات دولية ، إلى جانب تنفيذه لمبادرة إصلاح ذات البين وبيت العائلة ومقره مشيخة الأزهر.

واختتم كلمته بأن الأزهر سيظل منارة العلم التي حافظت على الشخصية المصرية وصانت هويتها وأن لمحافظة الغربية نصيب كبير في تخريج أعلام في الدين من كلياتها وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي والشيخ جاد الحق وأسد القرآن الكريم وأول من جمع القرآن صوتيا الشيخ محمود خليل الحصري ابن قرية شبرا النملة مركز طنطا.

جاء ذلك خلال احتفال المنطقة الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، من داخل كلية علوم القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا، في الذكرى الـ 1083 لتأسيس الجامع الأزهر الموافق (السابع من رمضان) من كل عام، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم.

الأزهر هو كعبة العلم لضبط إيقاع الوسطية والفهم الصحيح لدين الأسر الأكثر احتياجا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأكثر احتياجا الشيخ محمود خليل الحصري تحقيق السلام المجتمعي بيت الزكاة والصدقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. أحمد السقا يُشارك في عمليات البحث عن «مربوحة»

حيثيات حبس 10 متهمين في قضية رشوة آثار إمبابة

القصة الكاملة لعودة الطفل شنودة إلى أسرته

مسلسل الصفارة.. أبناء أحمد أمين الثلاثة يتصدرون «الترند»

أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان في كل المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار