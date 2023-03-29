الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر بكلية علوم القرآن

خلال الاحتفال باليوم
خلال الاحتفال باليوم السنوي للأزهر

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، احتفال المنطقة الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، من داخل كلية علوم القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا، في الذكرى الـ 1083 لتأسيس الجامع الأزهر الموافق (السابع من رمضان) من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس  أحمد عطا نائب، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العميد محمد قابيل مدير منطقة طنطا، الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية علوم القرآن، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، الشيخ محمد عويس مدير منطقة وعظ الغربية، القس كيرلس سمير كاهن كنيسة مارمينا والقس نشأت وطسن ممثل الكنيسة الإنجيلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته قدم محافظ الغربية التهنئة لجميع الحاضرين بحلول شهر رمضان الكريم داعياً المولى- عز وجل - أن يديم علينا نعمة السلام والأمن في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعتمد على بناء وتنمية الإنسان.

وأشار رحمي إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف في بناء الإنسان، حيث لم يقتصر دور  تلك المؤسسة العريقة على تخريج العلماء الأجلاء على مدار التاريخ لتدريس علوم الدين والشريعة فحسب بل في كافة العلوم من طب وهندسة وغيرها، فهو جامع وجامعة تنير لجميع المسلمين طريق الوسطية ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

وأضاف المحافظ أن للأزهر دور ملموس في المحافظة خلال الأعوام الماضية والفضل يرجع بعد الله عز وجل لفضيلة الشيخ الطيب الذي يلبي كافة دعواتنا بالإيجاب وأخص بالذكر دعمه لنا في تطوير المعاهد الأزهرية الواقعة في نطاق مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى، فله منا خالص الشكر والتقدير.

واختتم الدكتور طارق رحمي كلمته قائلا عاشت مصرنا جميعاً أبية شامخة تحت قيادة قائدها الملهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فله منا كل التقدير والاحترام لما يقدمه للبلاد ... عاشت مصر قيادة وشعباً وجيشا.

خلال الاحتفال باليوم السنوي للأزهر

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محافظ الغربية يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر بكلية علوم القرآن الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية السيسي رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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