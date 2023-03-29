الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 204 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بكفرالزيات

قمامة
قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات، بقيادة عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 204 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي إطار منفصل، قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 9 محال و17 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ18 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

رفع نحو 204 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع استمرار حملات النظافة استهلاك الكهرباء أطنان قمامة ومخلفات الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة الطرق والمحاور الرئيسية المحاور المرورية الجديدة إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى ترشيد استهلاك الكهرباء رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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