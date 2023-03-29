قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 6 ساعات.. غدًا

أعلن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية عن أنه سيتم غدا الخميس قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 6 ساعات من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وأوضح المهندس عبدالنبى الملاح، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز كفرالزيات، أن قطع المياه عن المدينة خلال تلك المدة الزمنية يأتى نظرا لإجراء أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه المدينة لتحسين مستوى الخدمة، وربط خطوط المياه الجديدة بشارعى السهلى والحاج سليم بشبكة المدينة عبر عدة محاور، مناشدا المواطنين ومسئولى المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد مختلف، تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي فى طنطا، ومراجعة موقف أعمال الحفر والتمهيد لوضع طبقة الأساسات الخاصة بالمستشفى والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، والتي من المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام.

وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية الشكر للعمال والمهندسين الموجودين في موقع العمل خلال نهار رمضان، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الانتهاء، طبقا للجدول الزمني ودخول المستشفى للخدمة وتقديم خدمات طبية أفضل لمواطني الغربية.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل مركز ومدينة قطور، وذلك من خلال جولة، شملت تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قطور إلى جانب تفقد أعمال النظافة بقرية دماط، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندى، رئيس مركز ومدينة قطور.

وخلال الجولة في قطور، وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة صيانة صناديق القمامة إلى جانب تكثيف العمالة في ورديات النظافة الصباحية، كما وجه بتنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة، على جانبي السكة الحديد وزراعة أشجار جديدة وتقليم الأشجار الموجودة.