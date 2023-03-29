الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محام يسمح لدجال باغتصاب ابنته أمام عينيه لـ«تسخير الجن»

اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع  دجال ومحام لاتهامهما بهتك عرض طفلة بدعوى تسخير الجن والبحث عن الآثار، بعد حبسهما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرض الفتاة على الطب الشرعي.

وناقشت النيابة والد الفتاة، فأقر خلال التحقيقات أن الأهالي أوهموا بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب منه إحضار الفتاة لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها في سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب ابنتها ف.أ.م، 16 سنة،  بدعوى تحضير الجن.

على الفور تم القبض على الأب وتبين أنه يدعى أ.م، محام، والدجال ويدعى ع، وبمواجتهما بأقوال الأم اعترفا بالواقعة قائلين «بننفذ أوامر الجن»، وتم تحرير محضر برقم ٣٦٩٠ جنح قسم الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق مع دجال ومحامي هتك عرض طفلة تسخير الجن و البحث عن الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

«الوزراء» يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة تحرير سيناء وعيد الفطر

بعد نجاح "شكرًا من هنا لبكرة".. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان مدينتي ( فيديو )

تشيع جثمان الأديب سيد إمام بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

محام يسمح لدجال باغتصاب ابنته أمام عينيه لـ«تسخير الجن»

من بينها ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.. 3 قرارات لمجلس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار