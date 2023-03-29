محام يسمح لدجال باغتصاب ابنته أمام عينيه لـ«تسخير الجن»

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع دجال ومحام لاتهامهما بهتك عرض طفلة بدعوى تسخير الجن والبحث عن الآثار، بعد حبسهما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرض الفتاة على الطب الشرعي.

وناقشت النيابة والد الفتاة، فأقر خلال التحقيقات أن الأهالي أوهموا بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب منه إحضار الفتاة لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها في سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب ابنتها ف.أ.م، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

على الفور تم القبض على الأب وتبين أنه يدعى أ.م، محام، والدجال ويدعى ع، وبمواجتهما بأقوال الأم اعترفا بالواقعة قائلين «بننفذ أوامر الجن»، وتم تحرير محضر برقم ٣٦٩٠ جنح قسم الجيزة وتولت النيابة التحقيق.