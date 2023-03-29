الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: سعادة كبيرة بين الركاب بتشغيل قطار تالجو على خط «القاهرة-أسوان»

قطار تالجو
قطار تالجو

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إقبال كبير من الركاب على خدمتها الجديدة وهي تشغيل قطار «تالجو» الأسباني على خط «القاهرة-أسوان» يوميا بداية من اليوم.

وقالت الهيئة، إنها لاحظت سعادة كبيرة بين جمهور الركاب بسبب تشغيل تلك الخدمة الجديدة على خط «القاهرة-أسوان»، كون قطار تالجو الأسباني واحد من أكثر القطارات المميزة في هيئة السكة الحديد، وتشغيله على الخط المذكور يوميا ساهم في توفير خدمة جديدة ومميزة لجمهور الركاب.

 وبدأت الهيئة، اليوم الأربعاء، تشغيل قطار التالجو يومياً بين "القاهرة-أسوان" والعكس، وهو القطار الرابع الذي يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية، ومنتظر وصول القطار الخامس نهاية هذا الأسبوع، حيث يتم تشغيل قطارين إلى الإسكندرية يومياً وقطارين إلى أسوان يومياً، على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7مساءاً ليصل أسوان الساعه 6,40 صباح اليوم التالي، على أن يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الأقصر / إدفو / كوم أمبو)، ويقوم قطار 2031 من أسوان يومياً الساعة 7 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا، على أن يقف بنفس محطات الذهاب ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية طبقا لجداولهم المرفقة وهى(1014/872/164/188/988/152/145/196/750/972/90/1008/996/82/732/1012/752/744/88)والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

السكة الحديد سعادة بين جمهور الركاب بسبب تشغيل قطار تالجو الأسباني بخط القاهرة - اسوان سعادة بين جمهور الركاب بسبب تشغيل قطار تالجو الأسباني يوميا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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