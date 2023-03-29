الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيئة قصور الثقافة تنعى الناقد والمترجم السيد إمام

السيد إمام
السيد إمام

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الناقد والمترجم الكبير السيد إمام، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الراحل الكبير قدم عطاء حافلًا في الحياة الثقافية، حيث يعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين، كما أسهم بشكل مؤثر في فعاليات الثقافة الجماهيرية عبر ترأسه نادي الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات، وعمله مستشارًا أدبيًا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات.

وقدّم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل الكبير ونجله الروائي طارق إمام، وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

الناقد والمترجم الكبير السيد إمام من مواليد محافظة البحيرة عام 1945، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، يعد أحد أصحاب المشروعات الكبرى في مجال الترجمة، حيث ترجم في هذا المجال عشرات الكتب النقدية والدراسات الفكرية.

وكرم الراحل عام 2017 في فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره الأدبي البارز ورحلة عطائه الكبيرة وما قدمه للمكتبة العربية، ومن ضمن كتبه المترجمة التي قدم لكثير منها: "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن، "أقنعة بارت" لجوناثان كلر، "الميتافكشن" باتريشيا ووه، "تعليم ما بعد الحداثة.. المتخيل والنظرية" لبرندا مارشال، وغيرها الكثير، وله العديد من المقالات والدراسات المتخصصة.

لقصور الثقافة السيد إمام رئيس الهيئة الثقافة الجماهيرية إمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

فحص 88 حالة فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار