قطعه أشلاء.. النيابة تفحص أوراق إحالة المتهم بقتل صديقه في عابدين للجنايات

تفحص نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، أوراق اتهام شاب بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية؛ تمهيدً لإحالته للجنايات.



كان تبلغ لقسم شرطة عابدين من سائق، بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه.



وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائي" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.



وتم بإرشاده ضبط باقي الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.