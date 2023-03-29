الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،ؤالموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على دعم جهود منظومة أعمال الصيانة للشبكات والمغذيات وإصلاح الأعطال.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، والمهندس عصام إبراهيم سيد رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال.

واستعرض محافظ أسيوط المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ 149 مشروع بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه في قطاع الكهرباء بالقرى المستهدفة منها مشروعات الشبكات والمغذيات ولوحات توزيع الكهرباء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على دعم المغذيات وإصلاح الأعطال وخاصة بالطرق الصحراوية ومنها إنشاء مغذيات برزقة الدير بالقوصية والعتامنة بمنفلوط بقطاع كهرباء أسيوط شمال لدعم الخدمات والمرافق على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتخفيف الأحمال على المغذيات الخاصة بالقرى والمدن موجهًا بالتوسع في إنشاء مغذيات جديدة بقطاعي كهرباء أسيوط شمال وجنوب لخدمة المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ورفع كفاءة الشبكات ولوحات توزيع الكهرباء.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لمجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ومسؤولي قطاعي كهرباء أسيوط شمال وجنوب على جهودهم في دعم مشروعات الكهرباء بالمحافظة وتنفيذ خطة إصلاح الأعطال والصيانة المستمرة لكافة المشروعات، لافتًا إلى إنه يتم متابعة مستمرة لكافة مشروعات الكهرباء التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز محافظة أسيوط سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات الغير أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وفقًا لمعايير الجودة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوي المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.

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36 مليون جنيه الخدمات المقدمة للمواطنين الرئاسية حياة كريمة الطريق الصحراوي الشرقي القري المستهدفة بالمبادرة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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