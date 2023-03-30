كيف يمكن فك تجميد اللحوم دون ضرر التعرض للبكتيريا؟.. إليك الطريقة

يعد الاحتفاظ بالفريزر الخاص بك ممتلئًا بصدور الدجاج المجمدة وشرائح اللحم، واللحم المفروم والديك الرومي فكرة ذكية، ولكن إذا لم تكن تعرف كيفية تذويب اللحوم بسرعةـ فأنت بحاجة لمساعدة وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.

- ما هي الطريقة الأكثر أمانًا لإذابة اللحوم المجمدة؟

وفقا للدكتورة مي تاج الدين خبير سلامة الغذاء أفضل طريقة على الإطلاق لفك تجميد اللحوم بأمان ،هي وضعه في الثلاجة طوال الليل حتى يتم إذابته تمامًا بمجرد الذوبان يمكن أن تبقى اللحوم المطحونة والدواجن والمأكولات البحرية جيدة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين إضافيين، بينما تظل اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الضأن وشرائح اللحم) صالحة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام أخرى، في حين أن اختيار تذويب اللحوم في الثلاجة يتطلب تخطيطًا مسبقًا، إلا أنه يمنحك ميزة إضافية تتمثل في القدرة على إعادة تجميدها بأمان (على الرغم من أنك قد تواجه بعض فقدان الجودة).

- هل يمكنك تذويب اللحوم في الماء البارد؟

في غضون ساعة تقريبًا، ستعمل هذه الطريقة على إذابة اللحوم المجمدة بسرعة وبشكل صحيح بدون ميكروويف، على الرغم من أنها تتطلب منك أن تكون عمليًا أكثر.

ضع قطع اللحم المجمدة في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق، واضغط على أكبر قدر ممكن من الهواء، املأ وعاءً كبيرًا بالماء البارد واغمر الكيس في الماء. غيّر الماء كل 30 دقيقة للتأكد من بقائه باردًا واستمراره في إذابة الثلج، يمكن أن تذوب القطع الصغيرة من اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية (حوالي رطل واحد) في غضون ساعة أو أقل، وقد تستغرق الكميات الأكبر (من ثلاثة إلى أربعة أرطال) ساعتين إلى ثلاث ساعات.،قدر حوالي 30 دقيقة لكل رطل لإذابة الديوك الرومية المجمدة الكاملة، لا نوصي بإعادة تجميد هذا اللحم بمجرد إذابته، إلا إذا قمت بطهيه أولاً.

- ما هي أسرع طريقة لفك تجميد اللحوم؟

تعرف على كيفية تذويب اللحوم في الميكروويف ويمكنك تحضير البروتين في أقل من 10 دقائق، تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع قطع اللحم الصغيرة التي سيتم طهيها بالكامل بعد الذوبان، مثل صدور الدجاج لقلي الدجاج، أو اللحم المفروم للتاكو.

اقرأ دليل التعليمات الخاص بالميكروويف لتتعلم أفضل طريقة لإذابة قطعة معينة من اللحم وفقًا لإعدادات الميكروويف. إذا لم يكن الميكروويف الخاص بك يحتوي على إعداد "إذابة الثلج" ، اضبطه على مستوى طاقة أقل وقم بتشغيله على دفعات قصيرة حتى يذوب اللحم.

كن حذرًا ، فالطهي على درجة حرارة عالية جدًا أو لفترة طويلة يمكن أن يطهي اللحم بدلاً من إذابة الثلج، بغض النظر عن أي شيء بمجرد الانتهاء من الذوبان ، قم بطهي اللحم على الفور.

- هل من المقبول طهي اللحوم المجمدة؟

عندما تكون في مأزق حقًا، لا يتعين عليك إذابة اللحوم المجمدة قبل الطهي صدق أو لا تصدق ، من الآمن طهي كتل من الديك الرومي، وقطع الدجاج الصلبة ، وشرائح اللحم المثلجة سيستغرق اللحم وقتًا أطول في الطهي (حوالي 50 بالمائة وقتًا إضافيًا) ، وهو ليس مثاليًا للحصول على بشرة ذهبية مقرمشة أو مرق بشكل مثالي.

- هل من المقبول إذابة تجميد اللحوم على المنضدة؟

في حين أن هناك مصادر تدعي أنه يمكنك إذابة اللحوم المجمدة في الماء الساخن أو تركها على المنضدة، يجب عدم ترك أي قطعة من اللحم المذاب في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، إذا بدأ اللحم في الذوبان وأصبح أكثر دفئًا من 40 درجة فهرنهايت ، فقد تبدأ البكتيريا التي ربما كانت موجودة قبل التجميد في التكاثر.