قافلة بيطرية لعلاج الماشية والدواجن في الكيلو 19 بالإسماعيلية

نظمت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، قافلة علاجية للماشية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم، حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وعلاجها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.

ووجهت المديرية قافلة بيطرية لعلاج الماشية، للكيلو ١٩ بمركز ومدينة القنطرة غرب بجوار مسجد حسين الأسود، أسفرت عن فحص وعلاج ١٢ بقرة، ٥ جاموس، ١٧ من الأغنام، و٩٠٠ من الدواجن.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.