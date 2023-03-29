الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 وإصابة 12 فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون بإصابات خطيرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص، بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس.

وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.

حافظة الشرقية مزلقان صابات خطيرة تصادم سيارتين ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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