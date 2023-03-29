مصرع 4 وإصابة 12 فى حادث تصادم بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون بإصابات خطيرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص، بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس.

وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.