المشدد 6 سنوات لتاجرة هيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتها بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامها في الإتجار بالمواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث القضية رقم 31581 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة محربك، يفيد بضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك، من خلال أحد المصادر السرية بتواجد المتهمة " ر.خ.ا" 23 سنة، ربة منزل، تزاول نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية من القسم ، وتبين من خلال المراقبة أنها تبيع لأحد عملائها لفافة شفافه لجوهر الهيروين المخدر من كيس بحوزتها.

فتم القاء القبض عليها واتنزع الكيس منها ،بينما لاذا العميل بالفرار وبتفتيش الكيس المضبوط تبين أن بداخله عدد 31 لفافة و4 قطع متحجرة لمخدر الهيروين ، وبحوزتها مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته المتهمة، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت إحرازها المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة، تبين أن اللفافات والقطع المتحجرة المضبوطة بحوزة المتهمة تحتوي على مخدر الهيروين وزنت 32.62 جراما ، وأن المتهمة قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت حبس المتهمة علي ذمة التحقيقات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي لفحصها، وإحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتها.