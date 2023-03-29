الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

1000 حمدالله على السلامة

متعددة هي الأعمال الفنية التي اتخذت تيمة العائد من خارج البلاد ويشعر بالغربة وعدم التأقلم مع المحيطين به من الأهل والأصدقاء على حد سواء بما في ذلك الدهشة التي تنتاب العائد جراء الأسعار أو العادات واللهجة التي يتناولها الناس فيما بينهم.

من أشهر تلك الأعمال فيلم “عسل أسود” إنتاج 2010 بطولة أحمد حلمي وإدوارد وإنعام سالوسة وإيمي سمير غانم، إخراج خالد مرعي، باعتباره أيقونة لمثال المغترب داخل وطنه الذي لم ينشأ في كنفه أو تربى بين أحضانه، حيث يواجه المواقف الكوميدية المبنية على موقف المواطن الغريب أو الأجنبي إذ تتفجر الكوميديا حينئذ.

وغير “عسل أسود” الكثير من الأعمال اعتمدت على كوميديا مواقف الشخص العائد سواء من بعثة دراسة أو منحة عمل أو حتى عودة بعد الهجرة.

من الأعمال الأصلية لمنصة “واتش إت” قدمت مسلسل بعنوان “1000 حمد الله على السلامة” وهو من الأعمال الدرامية ذات الطابع الكوميدي الخفيف والذي يدور في نفس الإطار حول أسرة من أصول مصرية فقدت الأب الذي توفاه الله في كندا تاركا الملايين لإبنائه وزوجته على أن تتسلم الزوجة الإرث عند وصولها وأبناءها الأراضي المصرية.

المسلسل بطولة يسرا ومايان السيد وآدم الشرقاوي ومحمد ثروت وشيماء سيف.

السيناريو الذي كتبه محمد ذو الفقار يسير بشكل جيد فيما عدا بعض النقاط التي تؤخذ على الشخصيات التي لم يراع فيها التطوير أو الفروقات ما بين شخصيات قضت العشرين سنة الأولى من حياتها في مجتمعات مختلفة فعلى سبيل المثال حلم سماح/ مايان السيد في كيفية إنفاق إرث والدها كان رغبتها في تعلم السينما والإخراج لتصل إلى مستوى عالمي مثل يوسف شاهين، البعيد عن ثقافتها الشمال أمريكية وتغاضت عن ذكر صناع السينما الأقرب لنشأتها في الغرب ورغم ذلك تقدم يسرا لأبنائها علامة في كل أنحاء العالم مثل صورة أم كلثوم المعلقة في مطار القاهرة وكأنها تفاجئهم بالتراث المصري أو قل العالمي، فيما عدا ذلك فإن المواقف التالية تليق بأبناء غرباء عن وطنهم حيث ترتسم الدهشة في كل صغيرة وكبيرة على ملامحهم.

تتوالى الأحداث منذ وصولهم إلى مطار القاهرة وإلقاء الضوء على نماذج مختلفة من المصريين من سائق التاكسي/ محمود الليثي إلى ابن عم محامي الوالد/ محمد ثروت وزوجته التقليدية/ شيماء سيف وبائع المشروبات والحمص على كورنيش النيل/بويكا في خلطة كوميدية تعتمد على المواقف ومبتعدة عن الإفيهات المتداولة حيث يعد هذا أفضل جزء في السيناريو.

قدمت يسرا العام الماضي مسلسلا كوميديا بعنوان “أحلام سعيدة” تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة ما يدل على ارتياح الفنانة الكبيرة في تجربة هذا اللون من الدراما التي لا يختلف عليها الجمهور وهي الكوميديا الخفيفة، شأنها كالفنانات العالميات اللائي اتجهن إلى القليل من الكوميديا في أثناء رحلتهن الفنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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