العراق وعمان يضعان اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم فى مجال مكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع العراق وسلطنة عمان اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد.

ذكرت الهيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، في بيان، أن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، التقى اليوم في مقر الهيئة سفير سلطنة عمان في العراق حامد بن أحمد بن عقيل.

وأكد حنون، وفقًا للبيان، عزم الهيئة على تكثيف جهودها لاسترداد المُدانين والأصوال المُهرَّبة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يسهم في دعم خزينة الدولة والمشاريع التنموية المُدرجة في البرنامج الحكومي.

وأشاد، خلال اللقاء، بتعاون الجانب العماني مع الهيئة في ملف الاسترداد، موضحًا أنَّ باكورة هذا التعاون تمثلت بإلقاء السلطات العمانيَّة القبض على المُدانين الهاربين كلٍّ من المدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقًا، ومدير مُديريَّة زراعة محافظة الأنبار سابقًا المطلوبين لجمهوريَّـة العراق.

ولفت إلى أن هيئة النزاهة تأمل أن تكون سلطنة عمان في مُقدّمة الدول المتعاونة مع العراق في ملف استرداد الأموال والمدانين عبر نظيرتها العمانيَّة (جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة)، مشيرًا إلى وصول المباحثات بين الطرفين حول إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ إلى مراحل مُتقدّمة؛ بغية تبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائيًا، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها.

من جهته، أعرب السفير العماني حامد بن أحمد بن عقيل، عن استعداد السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة وبقية السلطات المُختصَّة بتوثيق وتعزيز التنسيق والتعاون مع جمهوريَّة العراق، لا سيما في ملف الاسترداد وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفق ما نصَّت عليه الاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة ومُذكَّرة التفاهم المزمع عقدها مع هيئة النزاهة العراقيَّة.