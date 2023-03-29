الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهم بإطلاق الخرطوش على جاره بعين شمس

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالتعدى على آخر بسلاح نارى بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بأحد المناطق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالجسم، وطرف ثان: عاطل ، بسبب خلافات بينهما حول الجيـــرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ين شمس عين شمس خلافات الجيرة جار الخرطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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