حبس متهمين بترويج الأقراص المخدرة على تيليجرام

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بترويج المخدرات عبر تطبيق التليجرام على عملائهما بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أكدت مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين بترويج وبيع الأدوية المخدرة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى "التليجرام" واستخدام سيارة فى نقل وترويج تلك الأدوية.

وباستهداف المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار "مُدرج جدول ثالث مخدرات" ومبلغ مالى وسيارة و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.