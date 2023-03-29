7 مصابين بتصادم سيارتين في سوهاج

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوى الغربى بجوار مطار سوهاج الدولى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية وقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة بيجو وسيارة نقل ثقيل نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص.

وهم كل من: «محمد. غ، 50 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالزراع الأيسر، حسين . ا ، 21 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة قاسم . ن . ق 30 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، حسين . ع، 24 سنة، أحمد . م ، 17 سنة باشتباه كسر بالسائق، إصابة حسين . ر، 39 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، اشتباه كسر بالزراع، بشار . م، 23 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيمن والساق اليسرى».

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجامعى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.