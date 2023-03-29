هل يشهد العالم هجرات عالمية بسبب التغيرات المناخية؟.. أستاذ دراسات بيئية يجيب

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن زيادة درجات الحرارة 1.2 منذ عام 1860 حتى الآن أثّر على مستوى سطح البحر خلال العقود الأخيرة.

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حسب الإحصاءات الرسمية أنه منذ عام 1993 وحتى 2002 كانت الزيادة في مستوى البحار والمحيطات قدرها 1.2 مليمتر في العام، ومنذ عام 2003 وحتى عام 2012 كانت الزيادة 2.9 مليمتر سنويًا، ومنذ 2013 وحتى العام الماضي كانت الزيادة 4.% مليمتر سنويًا أي زاد مستوى البحار والمحيطات وهذا ينذر بعواقب وخيمة منها انعزال بعض السكان في بعض المناطق وخاصة مناطق ساحلية.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أنه يترتب على ذلك حدوث هجرة داخلية أو عالمية خارجية نتيجة امتداد البحار والمحيطات على سطح اليابسة مما يعيق المواصلات والعمل والسكان والبنية التحتية، بجانب تأثر السياحة والاقتصاد بشكل عام الذي تعتمد عليه الدول من جراء هذه السياحة، بالإضافة إلى التأثير على النظم البيئية بشكل خاص.