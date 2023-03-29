الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ30 دقيقة بخط القاهرة- الإسكندرية

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

خط القاهرة- الإسكندرية مدة 30 دقيقة.

القاهرة- أسيوط مدة 60 دقيقة.

أسيوط- أسوان مدة 60 دقيقة.

خط بنها- بورسعيد 90 دقيقة.

خط طنطا- المنصورة- دمياط مدة 45 دقيقة.

خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة متوسط التأخيرات مدة 45 دقيقة.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ٣٠ دقيقة بخط القاهرة - الإسكندرية القاهرة السكة الحديد تأخيرات القطارات هيئة السكك الحديدية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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