حبس متهمين بسرقة بطاقات الدفع الإلكترونى

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين ويقيمان بمحافظة المنيا، بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين واستخدامها فى عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وأضافت التحريات قيامهما بترك محل إقامتهما واتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى المشار إليه.