المشدد 15 سنة لعامل وراعي غنم للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل وراعي غنم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10745 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام كل من أ.ص.س، عامل، مقيم محافظة الإسماعيلية ، و"إ. ج. ع"راعي غنم، مقيم في محافظة الإسماعيلية، بمزوالة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ، وعلى إثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين، وعقب اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على حقيبة كبيرة الحجم وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي بداخلها 189 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المعاقبات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها يذكر ان المتهمان قد ارتكبا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.