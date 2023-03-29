حالة الطقس خلال الـ72 ساعة.. رياح وانخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر "فيسبوك"، أن رياحًا شمالية غربية تنشط اليوم وغدًا في مصر.

ويشهد مسطح البحر المتوسط رياحًا شديدة، حيث تتراوح سرعتها ما بين 50 و70 كم/ س كما تزداد سرعة هباتها وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بالتزامن مع انخفاض بدرجات الحرارة، نقدم لكم من خلال هذه السطور حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 مارس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 30 مارس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 31 مارس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.