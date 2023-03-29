انطلاق معسكرات اليوم الواحد «أبنائنا مستقبلنا» بمركز شباب أكتوبر ببورسعيد

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد "ادارة تنمية النشء"، بالتعاون مع مركز شباب أكتوبر، فعاليات برنامج معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبنائنا مستقبلنا".

تضمن المعسكر أنشطة متنوعة وورش تنمية بشرية وخدمة مجتمعية وتفاعلية للمهارات الحياتية وأنشطة رياضية وترويحية وأنشطة بيئية وإبداعية.

يهدف برنامج معسكر اليوم الواحد إلى تنمية ورعاية النشء ثقافياً ورياضياََ ومجتمعياََ في ضوء مواكبة الجمهورية الجديدة، وذلك لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والحياتية لإنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، والأستاذة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان، مدير عام الإدارة العامة للبرامج، والأستاذ أشرف مرسي، مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، ومحمد عبد الوهاب متابع من الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتحت إشراف إيمان حسنين مدير إدارة تنمية النشء، وفريق العمل بالإدارة.

وأدار ورش العمل روفيده شهده القائم على تنفيذ النشاط الرياضي وياسمين عادل القائم على تنفيذ ورشة عمل التنمية البشرية ومروة خلف القائم على تنفيذ ورشة العمل البيئية.

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