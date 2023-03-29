حسن الخاتمة.. مسن يفارق الحياة فى صلاة التراويح بالغربية

شهدت قرية دنوشر التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية وفاة شخص وهو يصلي صلاة التراويح في المسجد المجاور للمنزل.

وقال الأهالي إن المتوفى يدعى محمود حجازي وعمره 59 سنة، وتوفي خلال سجوده في صلاة التراويح حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وحاول المصلون إسعافه ونقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، ليكتب له حسن الخاتمة.

وأوضح المصلون أن المتوفى كان قلبه معلقًا بالمساجد، ويصلي جميع الفروض في أوقاتها، ويُشهد له بالسيرة الطيبة، وحسن الخلق، ومساعدة جميع من يقصده لعمل الخير، وكان دائمًا يَدعو بحسن الخاتمة.