الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السوري يصدر مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء

الرئيس السوري
الرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم ، مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"،  أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

وأضافت أن المرسوم أنهى تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.

 

الرئيس السوري بشار الأسد وسوريين دمشق سوريا

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بعد الفاصل

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