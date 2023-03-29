رئيس النوبارية يفتح ملفات أزمة رغيف الخبز وعيادة الطوارئ بالمستشفيات (صور)

عقدت جلسة مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة برئاسة الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء ومديري الإدارات الخدمية بمدينة النوبارية تعليمية وصحية وتموين وتنمية صناعية والطب البيطري ومديري الإدارات التنفيذية بالجهاز وذلك لمناقشة عدة ملفات هامة.

واستهل رئيس جهاز مدينة النوبارية، الاجتماع بمناقشة مدير إدارة التموين بسبب الشكوى المتكررة من أزمة رغيف العيش وعدم ضبط وزن وشكل رغيف الخبز بالمدينة.

وأكد ممثل التموين، أنه يتم عمل حملات بصفة مستمرة هدفها التأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات وعدم التلاعب بوزن أو شكل الرغيف.

ووجه الدكتور المهندس أحمد إسماعيل بمتابعة وتشديد الرقابة على جميع المخابز ومن ضمنها المخابز السياحية.

ملف الصحة.. أزمة عدم وجود طوارئ لتشغيل العيادات

وأفاد رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أنه تم مناقشة مدير الإدارة الصحية بخصوص تشغيل وتفعيل عمل العيادات بالوحدة الصحية بابني بيتك.

وأكد مدير الإدارة الصحية، أنه حاليا جاري الترتيب لبدء تشغيل العيادات الباطنة والنساء والأطفال بمبنى الوحدة الصحية بابني بيتك لتكون في خدمة المواطنين بالإضافة إلى المستشفى العام وسيتم الإعلان قريبا عن مواعيد العمل بتلك العيادات

كما تم مناقشة مدير المستشفى حول وجود أطباء في الطوارئ وخصوصا في فترة المساء.

وأكد مدير المستشفى، أنه يوجد أطباء طوارئ دائما ولكن كثرة الحالات أو وجود حوادث يؤدي في بعض الأوقات لتأخر بعض المرضى.



وفي بحث لشكوى أهالي النوبارية من الكلاب الضالة، أكد رئيس الجهاز، أنه تم التواصل مع بعض الجمعيات الخاصة بالحيوانات للتعامل الأمثل مع ظاهرة الكلاب الضالة.





وفي إطار سعي جهاز المدينة لوضع أعمال صيانات المساكن في إطارها القانوني الصحيح، دعى رئيس الجهاز لتفعيل اتحاد الشاغلين للعمارات السكنية لأماكن أعمال الصيانة وإدارة تلك المساكن.



وفي نهاية الاجتماع قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز، بطرح فكرة استمرار معرض أهلا رمضان حتى نهاية شهر رمضان المبارك بناءا على طلب كثير من أهالي النوبارية.