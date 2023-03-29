مصرع حداد مسلح سقط من الطابق الـ12 في الفيوم

لقي حداد مسلح في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر في منور أحد الأبراج بمنطقة المسلة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، أثناء عمل شدة خرسانية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بمصرع شخص يُدعى "ع م" في العقد الثالث من العام إثر سقوطه من الدور الثاني عشر داخل منور أحد الأبراج على الأسياخ الحديدية أثناء عمل شدة خرسانية لدور تحت الإنشاء ما أدى إلى مصرعه في الحال.

نقلت سيارة مرفق الإسعاف الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.