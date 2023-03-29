الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قديروف: مقتل مسلحين اثنين في غودرميس الشيشانية

رمضان قديروف
رمضان قديروف

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أنّ اثنين من المسلحين قتلا خلال عملية خاصة في مدينة غودرميس الشيشانية، وأنّه لم يصب أحدٌ من عناصر أجهزة إنفاذ القانون أو المدنيين بأذى، داعيًا لعدم نشر الشائعات.


وكتب قديروف في قناة التلغرام: "قوات الأمن في جمهورية الشيشان مع الأجهزة الأمنية، قاموا بالتعامل مع معلومات عملياتية حول اثنين من المجرمين في منطقة خاصة في غودرميس. أثناء العملية الخاصة لتحييدهم، تم تحديد مكان وجودهما بسرعة".


وأضاف: "تم تطويق المسلحين وعُرض عليهما الاستسلام. خلال محاولتهما الهروب من الطوق، ألقى المجرمان قنبلة يدوية على عناصر إنفاذ القانون. تم القضاء عليهما بنيران أطلقت رداً عليهما، ولم يصب أحدٌ من عناصر إنفاذ القانون أو المدنيين بجروح".


وطلب الرئيس الشيشاني عدم نشر الشائعات، قائلاً: "هذه كل المعلومات. أطلب منكم عدم نشر شائعات عن بعض فلول عصابة اللصوص التي لم يقضَ عليها، وعن هجومهم المفاجئ على قوات الأمن وما شابه ذلك. تم كشف المجرمين وتحييدهم".
 

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بعد الفاصل

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