بسبب انتهاك قوانين المنافسة.. إسبانيا تتخذ إجراءات تأديبية ضد «جوجل»

أعلنت اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة (CNMC) الثلاثاء أنها قامت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد شركة جوجل للاشتباه في انتهاكها للقوانين المنافسة فيما يتعلق بوسائل الإعلام الإسبانية.



وأضافت اللجنة في بيانها أنها تحقق في سلسلة من الممارسات التي يمكن أن تعني سوء استغلال غوغل لموقعها السائد بالنسبة لناشري المطبوعات الصحفية ووكالات الأنباء المتواجدة في إسبانيا.



ويشتبه الرقابة في أن جوجل قد تفرض شروط تجارية غير عادلة على وسائل الإعلام الإسبانية لاستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر، بالإضافة إلى التحقيق في حالات الاشتباه في عدم المنافسة العادلة من جوجل.



وتبلغ المدة القصوى للتحقيق وحل القضية التي تم إجراؤها بمبادرة من اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة 18 شهرًا وفقًا للبيان.

