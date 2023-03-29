الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب العمال البريطانى يمنع رئيسه السابق من الترشح للانتخابات المقبلة

حزب العمال البريطانى
حزب العمال البريطانى

قال متحدث باسم حزب العمال البريطاني إن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وافقت على اقتراح رئيس الحزب كير ستارمر بمنع رئيس الحزب السابق والمناصر للقضايا العربية جيريمي كوربين من الترشح لعضوية الحزب في الانتخابات المقبلة.


وصوتت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال بالموافقة على اقتراح ستارمر بمنع كوربين من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة، حيث صوتت اللجنة بـ 22 صوتًا مقابل 12، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.


وأصدرت اللجنة بيانًا أعلنت فيه أنها قررت أن "كوربين لن تتم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات كمرشح نيابة عن حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة".


لكن الحزب أشار إلى أن كوربين لا يزال عضوًا في حزب العمال، ومن المفهوم أنه إذا أعلن عن نيته الترشح كمرشح مستقل، فسيتم تجريده من عضويته بشكل نهائي.


وأوضح المجلس الوطني للانتخابات أنهم دعموا الاقتراح "من أجل الهدف الأساسي للجنة الانتخابية الوطنية لتعظيم احتمالات فوز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، وتجنب أي تأثير ضار على موقف حزب العمل مع الناخبين في الدولة ككل".


وأضاف: "مصالح حزب العمال، ومصالحه السياسية في الانتخابات العامة المقبلة، لا يخدمها كوربين بشكل جيد كمرشح عن حزب العمال."

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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