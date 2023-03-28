الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: أزمة البنوك «لم تنته بعد»

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أزمة البنوك لم تنته بعد، حسبما أوردت قناة العربية.

وكان بايدن أكد أن الحكومة الأمريكية تضمن أن المودعين سيستعيدون أموالهم من دون أن يتحمل دافعو الضرائب مسئولية تعويض خسائر مودعي بنك سيليكون فالي. 

ومع تصريحات بايدن يؤكد المشرعون الأمريكيون على البدء في سلسلة تحقيقات خاصة بـ"انهيار البنوك" مستعيدين تكرار ما حدث في 2008. 

وقال نيل شيرينج، الاقتصادي في مجموعة كابيتال إكونوميكس، إن المخاطر في قطاع العقارات التجارية يزداد ويزيد من الضغط على القطاع المصرفي، حيث يسيطر القطاع على جزء عظيم من قروض البنوك الأمريكية الصغيرة. 

قال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أمس الإثنين، إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك «سيليكون فالي» المنهار، ليختتم بذلك فصلًا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

​جو بايدن أمريكا ازمة بنوك أزمة بنك سيلكون فالي إغلاق بنك سيليكون فالي

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بعد الفاصل

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