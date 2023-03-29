الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023| تردد قناة DMC دراما وخريطة المسلسلات المعروضة عليها

جريدة الدستور

شريحة كبيرة من الجمهور يتسألوا عن تردد قناة DMC في الساعات الأخيرة وخلال أيام شهر رمضان عمومًا لما تقدمه من مسلسلات حصرية خلال الموسم الرمضاني الحالي، فضلًا عن البرامج المهمة التي تهم الأسرة كلها، ومن ناحية أخرى تردد قناة DMC دراما كونها متخصصة في عرض المسلسلات فقط طول ساعات النهار وتعيد عرضها أكثر من مرة.

قناة DMC دراما

تعتبر قناة DMC دراما واحدة من ضمن القنوات التي يتابعها الكثير من المشاهدين في مصر والدول العربية، بسبب عرض القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات طوال العام، ويزداد مشاهدة القناة في شهر رمضان، لأن هذه القناة تقوم بعرض العديد من أفضل مسلسلات رمضان على شاشتها وفي مواعيد مختلفة تتناسب مع كافة مشاهدين القناة.

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تردد «dmc».. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 عليها

قناة دي ام سي دراما

دي ام سي دراما أحد القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى متخصصة فى عرض المسلسلات المصرية على شاشتها، والقناة بدء بثها في شهر يناير عام 2017، وتقوم القناة بعرض أحدث المسلسلات يوميًا، إضافة إلى مسلسلات الزمن الجميل، ومن أشهر المسلسلات التى تعرض على القناة هو مسلسل أبو العروسة.

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مسلسلات رمضان على قناة DMC  دراما

◘ أعلنت قناة دي إم سي دراما عن عرض مجموعة متنوعة من مسسلات شهر رمضان 2023 وهى:-

  • مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب وزينة وإخراج محمد سامي
  • مسلسل تحت الوصاية المنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان وهو من بطولة الفنانة منى زكي ويتألف من 15 حلقة
  • مسلسل صفارة الذي يأتي من بطولة أحمد أمين ودسوقي طه
  • مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وإخراج حسين المنباوي
  • مسلسل  رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي ويجسد قصة الإمام الشافعي في مصر
  • مسلسل علاقة مشروعة من بطولة النجم ياسر جلال والنجمة مي عمر

تردد قناة dmc دراما الجديد نايل سات

يمكن إستقبال إشارة القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد: 12092

الإستقطاب: رأسي

معدمل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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